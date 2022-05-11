В Україну йде спека до +29: де буде справжнє літо

В Україні 12 травня погода проведе репетицію літа, а значить буде дуже жарко. Температура повітря в деяких регіонах досягне +29 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Яка буде погода 12 травня

Температура повітря протягом дня підніметься від +22 до + 29 градусів.

У східних областях і прибережних районах буде на кілька градусів нижче, але також тепло, від+18 до +22 градусів.

"Весна буде чинити опір і буде відстоювати своє право на календар сильним вітром - завтра пориви південно-західного вітру будуть досягати штормових 15-20 метрів в секунду в більшості областей України", - повідомила синоптик.

Де пройдуть дощі

Вночі й вранці в Україні 12 травня переважатиме суха погода, проте вдень з'являться грозові дощі в західних областях і до вечора четверга опади поширяться на весь захід і Північ.

У зоні атмосферного фронту, який принесе дощі, будуть спостерігатися досить значні температурні контрасти, тому ймовірність гроз висока.

У східних областях, центральних і південній частині України завтра дощі малоймовірні.

Погода в Києві

У Києві 12 травня очікується вітряна спекотна погода. Протягом дня температура повітря підніметься від +26 до +28 градусів.

Південно-західний вітер може досягати найсильніших поривів.

Більшу частину найближчої доби не буде, а вже в четвер ввечері добереться до столиці атмосферний фронт і принесе короткочасні грозові дощі.

"Такий високий стрибок у літо буде короткочасним і вже з п'ятниці температура повітря почне поступово знижуватися до помірних значень", - резюмувала Діденко.