В Украину идет циклон Siegbert: принесет дожди и мокрый снег

Погода в Украине в четверг, 4 февраля будет очень сложной. В страну идет циклон Siegbert с атмосферными фронтами. Он принесет с собой дожди, а в некоторых районах страны пройдет мокрый снег.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

"Циклон имеет интересное имя Siegbert. Поэтому в большинстве наших областей пройдут дожди. Зона осадков будет двигаться постепенно, в течение суток с запада на восток. Идти будут именно дожди, потому температура воздуха ожидается явно не февральская: днем ​​2 + 7 градусов, на юге и юго-западе + 5 + 12 градусов. Прохладнее разве что в северных областях 0 + 4 градуса. Вместо дождя мокрый снег периодически будет ляпать в северной части Украины, а в Карпатах за из-за "минусов" выпадет снег", - рассказала Диденко.

Синоптик предупредила о сильном ветре, который будет бушевать по всей территории страны. Порывы юго-западного ветра в большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве 4 февраля будет очень тяжелая погода. Возможна гололедица. Дневная температура воздуха +4 градуса тепла.

"Ожидается в столице дождь местами дождь, возможно, с мокрым снегом, и сильный юго-западный ветер. Скачки давления, градусов, порывистый ветер, лужи, оползни снега с крыш или крупных ветвей деревьев - заботьтесь о себе и о тех, кто рядом. Дневная температура воздуха в Киеве завтра крутиться вблизи +4 градусов", - сообщила эксперт.

Наталка отметила, что с 5-го февраля в Украине начнется постепенное понижение температуры воздуха, соответственно, коварной станет гололедица.

Как мы ранее писали, Украину снова начнет засыпать мокрым снегом.