Украину снова начнет засыпать мокрым снегом: в каких областях погода будет мерзкой

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в среду, 3 февраля, ожидается неприятная в нескольких областях. Будет идти мокрый снег и снег с дождем. Местами возможны морозы в ночное время, а вот днем ожидается повышение температуры во всех регионах.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны без существенных осадков, днем небольшая облачность. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днем прогреется до +2 +8 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, ожидается сухая и ясная погода. Ночью в регионе от 0 до +4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +6 +9 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью +3 +5 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

На севере ожидается мокрый снег с дождем, местами снег. Ночная температура воздуха упадет до -6 -4 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

Западные области накроет сильными дождями с мокрым снегом, сухо будет только в Черновцах и Хмельницком. Ночная температура составит от -3 до +2 градусов, днем прогреется до +3 +6 градусов, местами до +7 +8 градусов.

В центральной части страны без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью от -4 до -1 градуса, днем от +2 до +5 градусов.

В Киеве 3 февраля синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем. Ночная температура составит -5 -3 градуса, днем ожидается от +1 до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 3 февраля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украину придут 25-градусные морозы и синоптики назвали дату похолодания.

А также мы рассказывали о том, что сурок Тимка сделал свое предсказание о весне.