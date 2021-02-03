В Україну йде циклон Siegbert: принесе дощі і мокрий сніг

Погода в Україні у четвер, 4 лютого буде дуже складною. В країну йде циклон Siegbert з атмосферними фронтами. Він принесе з собою дощі, а в деяких районах країни пройде мокрий сніг.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко.

"Циклон має цікаве ім'я Siegbert. Тому в більшості наших областей пройдуть дощі. Зона опадів рухатиметься поступово, впродовж доби із заходу на схід. Йтимуть саме дощі, бо температура повітря очікується явно не лютнева: вдень +2+7 градусів, на Півдні та південному заході +5+12 градусів. Прохолодніше хіба що в північних областях, 0+4 градуси. Замість дощу мокрий сніг періодично ляпатиме у північній частині України, а в Карпатах через "мінуси" випадатиме сніг", - розповіла Діденко.

Синоптик попередила про сильний вітер, який буде бушувати по всій території країни. Пориви південно-західного вітру в більшості областей України будуть досягати 15-20 метрів в секунду.

У Києві 4 лютого буде дуже важка погода. Можлива ожеледиця. Денна температура повітря 4 градуси тепла.

"Очікується в столиці дощ місцями дощ, можливо, з мокрим снігом, і сильний південно-західний вітер. Скачки тиску, градусів, поривчастий вітер, калюжі, зсуви снігу з дахів або великих гілок дерев - піклуйтеся про себе і про тих, хто поруч. Денна температура повітря у Києві завтра крутитися поблизу +4 градусів", - повідомила експерт.

Наталка зазначила, що з 5-го лютого в Україні почнеться поступове зниження температури повітря, відповідно, підступною стане ожеледиця.

Як ми раніше писали, Україну знову почне засипати мокрим снігом.