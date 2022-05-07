В Украину идет теплая погода: синоптик уточнила прогноз

Какой будет погода 8 мая

Днем максимальная температура воздуха будет от +17 до +22 градусов, в Закарпатье от +21 до +24 градусов.

Ночи в стране еще остаются холодными, от +5 до +11 градусов, в восточных областях +2+5 градуса и даже кое-где заморозки.

Ветер – с юго-запада, небольшой или умеренный.

Где пройдут дожди

Атмосферный фронт принесет в западные, северные области и в Винницкую кратковременные дожди, местами возможны грозы.

В восточных областях, в большинстве центральных и южной части Украины 8 мая сохранится сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 8 мая будет тепло, воздух прогреется до +22 градусов.

Атмосферный фронт с северо-запада вызовет периодический дождь и грозу. Однако этот дождь не затянется на весь день, будут прояснения и солнце.

Когда придет похолодание

9 мая атмосферный фронт пройдет через территорию Украины, дожди с грозами ожидаются в западных, центральных, восточных областях, во второй половине дня понедельника осадки дойдут до южной части.

Этот атмосферный фронт будет холодным, поэтому на значительную часть территории Украины кроме Юга придет кратковременное похолодание.