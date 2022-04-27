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В Украину идет теплая погода: синоптик назвала дату

Погода в Украине 28 апреля будет теплой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине в четверг, 28 апреля, будет умеренно теплой. Максимальная температура воздуха достигнет +18 градусов тепла.

Об єтом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Где в Украине будет тепло

В южной части и на юго-востоке Украины воздух прогреется до +17 до +22 градусов.

В Черновицкой области, Закарпатской, вокруг Карпат и, разумеется, в горах будет холоднее, от +9 до +12 градусов.

Где пройдут осадки

Дожди пройдут в западных областях (кроме Волыни и Ровенской области), заденет осадками Одесскую, Винницкую область, южные районы Житомирской области и Киевской.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер северо-восточного направления будет бушевать в околокарпатских районах, вероятны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В столице 28 апреля вряд ли пройдут существенные осадки. Температура воздуха ночью будет от +5 до +8 градусов, максимально в течение дня предполагается от +12 до +15 градусов.

Как мы ранее сообщали, синоптики рассказали, какой в Украине будет погода в мае.

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Погода в Украине