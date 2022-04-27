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В Україну йде тепла погода: синоптик назвала дату

Погода в Україні 28 квітня буде теплою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні у четвер, 28 квітня, буде помірно теплою. Максимальна температура повітря досягне +18 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Де в Україні буде тепло

У південній частині та на південному сході України повітря прогріється до +17 до +22 градусів.

У Чернівецькій області, Закарпатській, навколо Карпат і, зрозуміло, в горах буде холодніше, від +9 до +12 градусів.

Де пройдуть опади

Дощі пройдуть у західних областях (крім Волині та Рівненської області), зачепить опадами Одеську, Вінницьку область, південні райони Житомирської області та Київської.

На решті території України переважатиме суха погода.

Вітер північно-східного напрямку вируватиме в навколокарпатських районах, ймовірні пориви до 15-20 метрів в секунду.

Погода в Києві

У столиці 28 квітня навряд чи пройдуть суттєві опади. Температура повітря вночі буде від +5 до +8 градусів, максимально протягом дня передбачається від +12 до +15 градусів.

Як ми раніше повідомляли, синоптики розповіли, якою в Україні буде погода в травні.

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