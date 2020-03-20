В Украину идет снег, метели и шквальный ветер: какие области пострадают

Погода в Украине 21 марта будет дождливой, снежной, ожидаются метели и шквалы ветра. В течение суток температура будет меняться с амплитудой от +14 градусов до -3. На большей части территории нашей страны ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега. Также ожидается вторжение арктического воздуха, который принесет метели и шквалы ветра.

Как сообщается, в Украину идут похолодания. С 21 марта на территории всей страны столбики термометров упадут в среднем до +4… +11 градусов. Холоднее всего будет в западной части страны, где термометры покажут в среднем +4… +8 градусов. Исключение составит Закарпатская область, где ожидается потепление до +10 градусов. На несколько градусов теплее будет в центральных и северных областях – от +5 до +11 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге страны, где термометры будут достигать отметок +9… +14 градусов.

В ночное время ожидаются похолодания, но в большинстве регионов будет сохраняться "плюсовая" температура. Исключение составят восточные регионы, где ночью термометры опустятся до -3 градусов.

В Украине во всех областях 21 марта ожидаются осадки в виде дождя, дождя со снегом. Сухой погода будет только на Крымском полуострове, в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Погода в Украине 21 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Также ожидаются шквалы ветра до 12 метров в секунду.

"В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7 ° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0 °, днем до 2-7 ° тепла", - говорится в заявлении Укргидрометцентра.

В Карпатах 21-22 марта ожидается выпадение значительного количества снега.

Напомним, что ранее синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта.