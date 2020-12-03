В Украину идет сильный, штормовой ветер: какие области под ударом

Синоптик рассказала о погоде в Украине 4 декабря (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине 4 декабря, в пятницу будет ветреная в некоторых регионах страны. До штормовых значений ветер дойдет на Западе, Севере Украины, в Винницкой и в Приазовье. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Особых осадков в последний день рабочей недели не предвидится, так как их будет блокировать антициклон Xavier. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов тепла. Украинцы ощутят небольшое потепление. О некоторых нюансах синоптик все же предупредила.

"На востоке будет местами до -1 градуса. В западных областях и на юге до + 4 + 8 градусов, в Крыму до + 9 + 12 градусов. Между прочим, на Западе в субботу потеплеет до +10 градусов, но в воскресенье снова похолодает", - сообщила Диденко.

В Киеве в пятницу особых осадков не прогнозируется, но будет очень ветрено. Днем температура воздуха достигнет в столице +3 градусов, а ночью будет до -2 градусов мороза.

"Учитывая отмену локдауна выходных дней, запланируйте что-то хорошее вне дома на субботу-воскресенье - осадков не будет, но будет сильный ветер", - предупредила синоптик.

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