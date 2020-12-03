В Україну йде сильний штормовий вітер: які області під ударом

Синоптик розповіла про погоду в Україні 4 грудня (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні 4 грудня, в п'ятницю буде з сильним вітром в деяких регіонах країни. До штормових значень вітер дійде на Заході, Півночі України, на Вінниччині та в Приазов'ї. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Особливих опадів в останній день робочого тижня не передбачається, через те, що їх буде блокувати антициклон Xavier. Температура повітря коливатиметься від 0 до +4 градусів тепла. Українці відчують невелике потепління. Про деякі нюанси синоптик все ж попередила.

"На сході буде місцями до -1 градуса. У західних областях і на півдні до + 4 + 8 градусів, в Криму до + 9 + 12 градусів. Між іншим, на Заході в суботу потеплішає до +10 градусів, але в неділю знову похолодає", - повідомила Діденко.

У Києві в п'ятницю істотних опадів не прогнозується, але буде дуже вітряно. Вдень температура повітря досягне в столиці +3 градусів, а вночі до -2 градусів морозу.

"Враховуючи скасування локдауну вихідних днів, заплануйте щось хороше поза хатою на суботу-неділю - опадів не буде, але буде сильний вітер", - попередила синоптик.

Як ми розповідали раніше, народний синоптик Леонід Горбань озвучив свій прогноз погоди на Новий рік і Різдво.

Також ми писали, що синоптики розповіли, коли українцям чекати перших морозів і чи буде весь грудень холодним.