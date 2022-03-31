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В Україну йде "сезон" холодних дощів: синоптики оновили прогноз

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Четвер 31 березня 2022 07:55
В Україну йде "сезон" холодних дощів: синоптики оновили прогноз Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе холод і дощі
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро істотно зіпсується з приходом похолодання, дощів, а місцями навіть мокрого снігу.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні в наступні десять днів.

Так, за даними синоптиків Gismeteo, опади та похолодання розпочнеться із заходу України. Вже з 1 квітня температура вдень знизиться до +2 градусів, вночі навіть заморозки, сильні дощі. Така температура буде 1-4 числа, далі градуси трохи підвищаться, але в цілому перша декада тут буде вологою і холодною.

До 2 квітня холод і опади доберуться до північних областей. Температура знизиться до +1... +4 градусів. Із 5 квітня трохи потеплішає, але вище +10 температура не підніметься в першу декаду квітня. Дощитиме.

До решти регіонів похолодання добереться 3-4 квітня. Але на сході, півдні і в центрі сильно холодно не буде, хоча температура і знизиться до неприємних +5... +10 градусів. Також синоптики обіцяють багато опадів в областях.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова, Дніпра та Одеси.

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Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

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