В Украину идет "сезон" беспросветных дождей: свежий прогноз синоптиков

Так, по данным синоптиков Украинского гидрометцентра, в среду, 30 июня, осадки будут почти по всей стране, кроме востока и юго-востока. Температура высокая - от +27 до +31, а на Закарпатье - жарко, +31+33.

Отметим, что о непогоде на 30 июня рассказала и синоптик Наталка Диденко. Она отметила, что в среду из-за стычки двух воздушных явлений на западе Украины могут греметь сильные грозы, порой со смерчем и градом.

Скрин: Погода в Украине 30 июня (meteo.gov.ua)

В четверг, 1 июля, снова ожидаются грозовые дожди, сухо лишь на юге и востоке. Температура +28+32, но на западе немного посвежеет (+25+28).

2 июля осадков станет еще больше, разве что юго-восток побудет с сухой погодой. Температура будет такой же, как и в четверг.

Скрин: Погода в Украине 1-2 июля (meteo.gov.ua)

А вот 3 июля синоптики обещают дожди уже по всей стране. На западе существенно похолодает - до +23+25, а на остальной территории все еще жарковато - от +27 до +31 градуса.

Похожая погодная ситуация ожидается и в воскресенье, 4 июля - прохладнее на западе, жарковато - на остальных территориях, и дожди с грозами по все стране, кроме восточных областей.

Скрин: Погода в Украине 3-4 июля (meteo.gov.ua)