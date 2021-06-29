В Україну йде "сезон" безпросвітних дощів: свіжий прогноз синоптиків

Так, за даними синоптиків Українського гідрометцентру, в середу, 30 червня, опади будуть майже по всій країні, крім сходу і південного сходу. Температура висока - від +27 до +31, а на Закарпатті - спекотно, +31+33.

Зазначимо, що про негоду на 30 Червня розповіла і синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що в середу через сутичку двох повітряних явищ на заході України можуть гриміти сильні грози, часом зі смерчем і градом.

Скрін: Погода в Україні 30 Червня (meteo.gov.ua)

У четвер, 1 липня, знову очікуються грозові дощі, сухо лише на півдні та сході. Температура +28+32, але на заході трохи посвіжіє (+25+28).

2 липня опадів стане ще більше, хіба що південний схід побуде з сухою погодою. Температура буде такою ж, як і в четвер.

Скрін: Погода в Україні 1-2 липня (meteo.gov.ua)

А ось 3 липня синоптики обіцяють дощі вже по всій країні. На заході істотно похолодає - до +23+25, а на решті території все ще спекотно - від +27 до +31 градуса.

Схожа погодна ситуація очікується і в неділю, 4 липня - прохолодніше на заході, спекотніше - на інших територіях, і дощі з грозами по всі країні, крім східних областей.

Скрін: Погода в Україні 3-4 липня (meteo.gov.ua)