В Украину идет серьезное похолодание с грозовыми ливнями

Погода в Украине принесет существенное похолодание, которое придет в страну "под занавес" июля. Август тоже начнется низкими температурами, прогнозируют синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По словам Диденко в Facebook, "июль съезжает из Украины, забирая с собой жару". Синоптик обещает на завтра, 31 июля, свежие +21+25 градусов на Востоке и Севере.

"На остальной территории Украины будет значительно теплее, однако и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет спадать, +26+30 градусов", - пишет она.

Что касается осадков, то грозовые дожди, а кое-где ливни со шквалами ожидаются завтра в прикарпатских областях, на Востоке и в южной части страны. На остальных территориях завтра сухо.

В Киеве в пятницу существенные осадки маловероятны. Днем ожидается около +22 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, какой будет температура по областным центрам, и где ожидаются грозы.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что 1 августа температура снизится на несколько градусов и на юго-востоке. А грозовой циклон в этот день переместится на Север.

Погода в Украине 31 июля и 1 августа (meteo.gov.ua)

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