В Україну йде серйозне похолодання з грозовими зливами

Погода в Україні принесе суттєве похолодання, яке прийде в країну "під завісу" липня. Серпень теж почнеться низькими температурами, прогнозують синоптики Наталка Діденко й Український гідрометцентр.

За словами Діденко в Facebook, "липень з'їжджає з України, забираючи із собою спеку". Синоптик обіцяє на завтра, 31 липня, свіжі +21+25 градусів, на Сході та Півночі.

"На решті території України буде значно тепліше, однак і там, на Сході, Півдні й у більшості центральних областей спека почне спадати, +26+30 градусів", - пише вона.

Що стосується опадів, то грозові дощі, а подекуди зливи зі шквалами очікуються завтра у прикарпатських областях, на Сході та в південній частині країни. На інших територіях завтра сухо.

У Києві в п'ятницю суттєві опади малоймовірні. Вдень очікується близько +22 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, якою буде температура по обласних центрах, і де очікуються грози.

Крім того, синоптики прогнозують, що 1 серпня температура знизиться на кілька градусів і на південному сході. А грозовий циклон в цей день переміститься на Північ.

Погода в Україні 31 липня і 1 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що захід України сильно постраждав від зливи та буревію, з'явилися відео вулиць-річок та повалених дерев.

Також повідомлялося, що потужний шторм накрив Кирилівку.