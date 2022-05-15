ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну йде різке похолодання і дощі: синоптики назвали дату

Новость на русском →
Неділя 15 травня 2022 07:32
В Україну йде різке похолодання і дощі: синоптики назвали дату Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями кардинально зміниться. На зміну сонячній і сухій погоді прийде різке похолодання і сильні дощі. Місцями вночі температура знизиться до + 2 градусів.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 15 травня

У неділю короткочасні дощі пройдуть у Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Сумах. На всій решті території України буде сонячно і сухо.

Нічна температура становитиме від + 8 до +11 градусів, на півдні +13 + 15 градусів. Вдень очікується від +19 до +21 градуса. На заході прогріється до + 22 градусів, у південних областях до +25 градусів.

У Києві 15 травня невелика хмарність, сухо. Вночі + 8 +10 градусів, вдень +18 + 20 градусів.

В Україну йде різке похолодання і дощі: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на неділю, 15 травня

Погода в Україні 16 травня

У понеділок сухо і сонячно буде у всіх областях України. Однак температура повітря почне знижуватися.

Вночі очікується + 7 +9 градусів, на півдні від +11 до + 14 градусів. Вдень у більшості областей очікується від +17 до +19 градусів, на півдні прогріється до +20 + 23 градусів.

У Києві 16 травня буде сухо і сонячно. Вночі + 8 +10 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

В Україну йде різке похолодання і дощі: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на понеділок, 16 травня

Погода в Україні 17 травня

У вівторок погода в Україні зіпсується. Очікуються сильні дощі по всій території України, в південній частині можливі грози.

Нічна температура коливатиметься в межах + 7 + 9 градусів. Вдень + 17 +19 градусів, на заході похолодає до +15 +17 градусів, у південній частині висока температура повітря збережеться, очікується від +20 до + 25 градусів.

У Києві 17 травня пройде дощ. Вночі + 8 +10 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

В Україну йде різке похолодання і дощі: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на вівторок, 17 травня

Погода в Україні 18 травня

У середу похолодання накриє всю Україну. Дощі пройдуть у всіх областях, місцями сильні. На півдні країни можливі грози.

Вночі температура впаде до + 3 +5 градусів на заході, в інших регіонах від +5 до + 8 градусів.

Вдень похолодає у всіх регіонах, очікується від +13 до +15 градусів, на півдні до +17 + 19 градусів. У більшості областей синоптики прогнозують сильний вітер, зі штормовими поривами.

У Києві 18 травня очікується сильний дощ і штормовий вітер. Вночі + 6 +8 градусів, вдень від +12 до + 14 градусів.

В Україну йде різке похолодання і дощі: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на середу, 18 травня

У другій половині тижня погодна ситуація почне поліпшуватися й очікується підвищення денної температури. Однак у ніч на четвер синоптики прогнозують на заході Україні від +2 до + 4 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йде сильний вітер і дощі.

А також розповідали про те, що в Україну рухається сильне похолодання і дощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність