В Украину идет резкая смена погоды: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине изменится в первую неделю августа. В стране снова повысится температура уже 4-5 августа. Хотя очень высоких "градусов", как в предпоследние дни июля, это нам не принесет. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Gismeteo.

Пока же, по прогнозу Диденко в Facebook, будет держаться умеренно теплая и влажная погода. Таким будет 1 августа - в этот день кратковременные грозовые дожди вероятны периодично практически повсюду.

"Разве что в Центре солнце все же будет соревноваться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно, сухо и теплее", - пишет синоптик.

Температура воздуха завтра +22+26. Выше - на Закарпатье (до +28) и на Юге (+25+29 тепла).

В Киев август придет со свежестью и сыростью. В субботу ожидается дождь с грозой, максимальная температура +22+23 градуса.

"В воскресенье более вероятна сухая погода, однако свежеватая. Потепление начнется во вторник, 4-го августа", - резюмировала Диденко.

Согласно же синоптикам Gismeteo, которые составили прогноз на 10 дней, 4-5 августа температура действительно повысится почти до +30 градусов, но потом снова придет снижение.

Ниже прогноз для Киева, Львова, Харькова и Запорожья.

Погода на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, какие области Украины накроет погодная стихия со шквалами и градом 31 июля.

Также сообщалось, что стихия наломала деревьев и превратила улицы в реки в городах Ровенской и Волынской области.