Шквалы с градом и I уровень опасности: какие области Украины накроет погодная стихия

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет опасной в ряде областей

Погода в Украине завтра принесет грозовые дожди, а местами ливни со шквалистым ветром и даже градом в некоторые области. Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили про опасную погоду на завтра, 31 июля.

Так, согласно карте синоптиков на последний день июля, ненастная погода ожидается на Юге, Востоке, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. В Крыму завтра небольшой дождь и облачно, а на Буковине сильные осадки.

Кроме того, завтра существенно снизиться температура на Севере и Западе (+22... +25 градусов). Немного выше - до +26... +27 - в Черновицкой и Закарпатской областях.

Снизится "градус" и в остальных областях: в Центре, на Юге и Востоке будет +25... +31 градус.

В Киеве в последний день июля осадки маловероятны. Ближайшей ночью +14... +16, днем завтра свежо - от +22 до +24 градусов.

Погода в Украине 31 июля (фото: meteo.gov.ua)

В некоторых областях с осадками синоптики объявили штормовое предупреждение.

"31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в гидрометцентре.

Штормовое предупреждение на 31 июля (фото: meteo.gov.ua)

Заметим, что синоптик Наталка Диденко также прогнозирует серьезное похолодание и шквалы с градом и ливнями в некоторых областях.

А вот вчера стихия наломала деревьев и превратила улицы в реки в городах Ровенской и Волынской области.