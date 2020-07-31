В Україну йде різка зміна погоди: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні зміниться в перший тиждень серпня. В країні знову підвищиться температура вже 4-5 серпня. Хоча дуже високих "градусів", як у передостанні дні липня, це нам не принесе. Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Gismeteo.

Поки ж, за прогнозом Діденко в Facebook, буде триматися помірно тепла і волога погода. Таким буде 1 серпня - у цей день короткочасні грозові дощі ймовірні періодично практично всюди.

"Хіба що в Центрі сонце все ж буде змагатися з опадами і часто перемагати, а в південній частині буде сонячно, сухо і тепліше", - пише синоптик.

Температура повітря завтра +22+26. Вище - на Закарпатті (до +28) і на Півдні (+25+29 градусів тепла).

В Київ серпень прийде зі свіжістю і вогкістю. У суботу очікується дощ з грозою, максимальна температура +22+23 градуси.

"У неділю більш імовірна суха погода, однак свіжувата. Потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня", - резюмувала Діденко.

Згідно ж синоптикам Gismeteo, які склали прогноз на 10 днів, 4-5 серпня температура дійсно підвищиться майже до +30 градусів, але потім знову прийде зниження.

Нижче прогноз для Києва, Львова, Харкова та Запоріжжя.

Погода на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, які області України накриє погодна стихія зі шквалами і градом 31 липня.

Також повідомлялося, що стихія наламала дерев і перетворила вулиці на ріки в містах Рівненської та Волинської області.