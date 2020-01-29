В Украину идет рекордное тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине кардинально изменится уже в начале февраля - в страну придет апрельское потепление до +11 градусов в некоторых областях. Но пока что в стране ожидается атмосферный фронт, который будет сопровождаться снегом, дождями и сильным порывистым ветром. Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра и синоптика Наталки Диденко.

По прогнозу Наталки Диденко, сегодня и завтра - 29-30 января неустойчивую погоду в Украине обеспечит циклон с атмосферными фронтами.

В четверг, 30 января, осадки ожидаются на Востоке (преимущественно ночью), на Западе и Севере - дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега и порывы сильного ветра. А вот в центральных, южных и днем в восточных областях осадков уже не будет, ветер умеренный.

Днем довольно прохладно - от -1 до +4, на Юге - от +4 до +7 выше нуля.

В Киеве сегодня, 29 января, ожидается дождь и мокрый снег, порывистый ветер. В четверг, 30-го местами мокрый снег, сильный ветер удержится. Температура воздуха в четверг около нуля.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Судя по картам Украинского гидрометцентра, циклон будет оставаться на территории страны до 31 января, но затронет не всю территорию - на Юге и юго-востоке будет без осадков, а вот в некоторых западных областях будут довольно сильные осадки.

Уже 1 февраля в страну придет потепление, дожди - на Западе и крайнем Востоке. На Юге температура прогреется до +8 градусов, ночью по стране от 0 до +2, в южном регионе - теплее.

2 февраля принесет вместо февральских морозов температурные рекорды - тепло будет по всей стране (+4... +9), а на Юге апрельские показатели +9... +11, но по всей Украине будет пасмурно и с дождем.

Погода в Украине с 30 января по 2 февраля (скрин: meteo.gov.ua)