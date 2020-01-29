В Україну йде рекордне тепло: синоптики назвали дату

Погода в Україні кардинально зміниться вже на початку лютого - в країну прийде квітневе потепління до +11 градусів у деяких областях. Але поки що в країні очікується атмосферний фронт, який супроводжуватиметься снігом, дощами та сильним поривчастим вітром. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру і синоптика Наталки Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко, сьогодні і завтра - 29-30 січня нестійку погоду в Україні забезпечить циклон з атмосферними фронтами.

У четвер, 30 січня, опади очікуються на Сході (переважно вночі), на Заході і Півночі - дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та пориви сильного вітру. А ось у центральних, південних та вдень у східних областях опадів вже не буде, вітер помірний.

Вдень досить прохолодно - від -1 до +4, на Півдні - від +4 до +7 вище нуля.

В Києві сьогодні, 29 січня, очікується дощ і мокрий сніг, поривчастий вітер. У четвер, 30-го місцями мокрий сніг, сильний вітер втримається. Температура повітря в четвер близько нуля.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Судячи по картах Українського гідрометцентру, циклон буде залишатися на території країни до 31 січня, але заторкне не всю територію - на Півдні і південному сході буде без опадів, а от у деяких західних областях будуть досить сильні опади.

Вже 1 лютого в країну прийде потепління, дощі на Заході та крайньому Сході. На Півдні температура прогріється до +8 градусів, вночі по країні від 0 до +2, у південному регіоні - тепліше.

2 лютого принесе замість лютневих морозів температурні рекорди - буде тепло по всій країні (+4... +9), а на Півдні квітневі показники +9... +11, але по всій Україні буде хмарно і з дощем.

Погода в Україні з 30 січня по 2 лютого (скрін: meteo.gov.ua)