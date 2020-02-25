В Украину идет сильное потепление: синоптик назвала дату

Погода в Украине преподнесет людям очередной сюрприз. 26 февраля в нашу страну придет потепление, что в некоторых областях дневная температура воздуха достигнет +14 градусов. Ветер с сильными порывами продолжит бушевать в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях. Об этом сообщила синптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"Среда привлечет наше внимание потеплением. Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +7 +12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов! Немного свежее будет на Харьковщине, Сумщине и, что необычно, на Закарпатье, +4 +7 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с, то есть, штормовыми, будет завивать в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской областях и Полтавщине. На остальной территории юго-западный ветер обещает быть умеренным", - написала синоптик.

Дожди ожидаются в западной части, в Карпатах будет мокрый снег. Местами небольшие осадки возможны в северной части. Однако подавляющее большинство территории Украины будет принадлежать сухой погоде.

"В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков, разве что в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2 + 5 градусов, завтра днем ​​потеплеет до + 8 + 10 градусов", - предупредила Диденко.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, климат в Украине сильно изменится из-за глобального потепления, которое наблюдается на всей планете