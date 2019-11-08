В Украину идет потепление до 21 градуса: когда ожидать жару

Погода в Украине решила сделать жителям еще один приятный подарок перед началом затяжных холодов, морозов и дождей. По данным Укргидрометцентра, в ближайшие выходные, в большинстве областей страны ожидается существенное потепление, местами до +21 градуса.

В некоторых регионах погода на выходных, 9 и 10 ноября будет пасмурная и дождливая, однако температура воздуха поднимется до +14 +18 градусов. Теплее всего будет на юге страны, там синоптики прогнозируют до +21 градуса.

"Завтра, 9 ноября, и в понедельник в западных, северных и местами в центральных областях, в воскресенье на крайнем западе страны небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков", - отмечают синоптики.

Ночная температура воздуха в Украине будет колебаться от +4 до +11 градусов, на побережье морей до +13 градусов. Днем столбики термометров покажут +13 +18 градусов, на юге до +21 градуса.

На востоке Украины, а в воскресенье на западе страны +9 +15 градусов. 11 ноября в большинстве областей, кроме южных, температура воздуха начнет стремительно опускаться.

В Киеве 9 ноября ожидается небольшой дождь, температура воздуха ночью составит +8 +10 градусов, днем потеплеет до +14 +17 градусов.

Карта погоды в Украине на 9 ноября