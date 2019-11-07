Снегопад в Украине восхитил сеть: живописные фото

В Карпатах выпал снег (Фото: коллаж РБК-Украина)

Карпаты стало засыпать снегом

В Украине выпал снег в горной местности в Карпатах - 7 ноября "белым покрывалом" накрыло Поп Иван Черногорский, и живописные кадры показали в сети. Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали фото на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в этом регионе утром составила 0 градусов.

Как говорится в публикации, в 7:45 на горе Поп Иван Черногорский было облачно и падал мелкий снег.

В Карпатах выпал снег (Фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

При этом ветер был слабый (только около 3-4 метров в секунду).

При этом в Европе - особенно в в горных районах - уже зафиксированы небольшие снегопады. В частности, в Альпах, на севере Испании, на юге Франции, в Шотландии и странах Скандинавии. В то же время согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, хоть завтра в Украине и ожидается пасмурная и прохладная в большинстве областей погода, уже в ближайшие выходные в страну вернется солнце и тепло.

В Карпатах выпал снег (Фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Пользователи сети восхищаются снежными кадрами и высказывают уверенность, что долго снег - из-за на удивления теплой погоды, как для ноября - не продержится.

Поздравляю! Спасибо за фотографии!

Красота какая!

Он долго не продержится с такой температурой;

Все в тумане...

Скрин комментариев

Напомним, что около недели назад в Киеве выпал первый снег. 31 октября он шел утром в разных районах, а жители столицы активно делились чудесными фото в сети.