В Украину идет потепление до +10: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Страну уже покинул циклон, который кого-то порадовал, а кого-то огорчил первым снегом. Новый атмосферный фронт, что уже начал управлять погодной ситуацией в среду, продолжит свое "наступление" и принесет солнечную прохладную погоду. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Судя по картам синоптиков, уже в четверг, 5 декабря, начнет понемногу теплеть днем. Воздух прогреется до +1... +4 градусов, на Юге и местами на Западе от +3 до +5, а в восточных областях все еще морозно - от -1 до +1. Кроме того, в Харьковской и Луганской областях будет пролетать снег.

Ночью морозы довольно сильные - от -4 до -8, лишь по северной линии будет 0... -3 в ночное время.

В Киеве 5 декабря днем +2... +4, ночью от 0 до -2, осадки маловероятны.

Погода в Украине 5 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В пятницу, 6 декабря, ощутимое потепление придет на Юг страны (от +6 до +10 градусов), на Западе от +3 до +7, на остальных территориях +2... +5. Ночью сильные морозы ожидаются на Западе (-3... -8), а в Черновицкой области до -11 по Цельсию.

В последний рабочий день недели ожидается солнечная погода без осадков.

Похожая синоптическая ситуация будет и в субботу, 7 декабря. Но в западных областях уйдут ночные морозы. Облачность повысится, без осадков.

Погода в Украине с 6 по 7 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

А вот в воскресенье, 8 декабря, в страну придет очередной циклон с дождями и мокрым снегом. Днем будет плюсовая температура, ночью около нуля. Осадки ожидаются практически по всей стране.

Такая же погода будет и в понедельник, 9 декабря - умеренно тепло, как для зимнего месяца, и с осадками.

Погода в Украине с 8 по 9 декабря (скрин: meteo.gov.ua)