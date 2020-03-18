В Украину идет похолодание и снег: синоптик озвучила дату

Погода в Украине и Киеве существенно изменится уже с 21 марта. В страну придет похолодание с небольшими плюсовыми градусами и снегом. В субботу и воскресенье температура воздуха значительно снизится, та как к нам придет воздушная масса арктического происхождения. Об этом на своей Facebook-странице написала синоптик Наталка Диденко.

"20-го марта теплая погода еще удержится, однако на юге уже пройдут дожди, а в субботу-воскресенье к нам придет воздушная масса арктического происхождения. Существенно похолодает. В субботу-воскресенье атмосферные фронты еще и принесут в Украину дождь и мокрый снег. В воскресенье ветер усилится до штормового", - предупредила синоптик.

Также Диденко сообщила украинцам и приятные новости о том, что 19 марта в Украине ожидается до +18 градусов тепла.

"19 марта, четверг в Украине с ближайшей синоптической перспективой окажется самым теплым. Температура воздуха завтра достигнет +12 +18 градусов! Повсюду осадков не предвидится", - порадовала Диденко.

В столице 19 марта будет сухо и без дождей. В это время можно будет насладиться весенним теплом.

"В Киеве завтра будет сухо и очень тепло, до +14 +16 градусов. 20-го марта в столице без осадков, но уже +10, +11 градусов. 21-го марта появятся осадки, градусы упадут до + 5 +7. 22 марта, в воскресенье, похолодает до +1 +3 градусов да еще и с сильным ветром", - написала Диденко.

Синоптическая карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на неделю и рассказали, когда ожидать потепления.