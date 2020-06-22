Дожди усилятся: синоптик рассказала, в каких регионах Украины ждать осадков

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Синоптик дала прогноз погоды украинцам на 23 июня

Прогноз погоды в Украине на 23 июня не особо порадует ее жителей. Украинцев ждут осадки, которые не прекратятся, а только усилятся. Во вторник циклон будет господствовать над западной частью Украины. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"Итак, дожди не только никуда не денутся, но и усилятся. Шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской области. Вечером в Киевской области - тоже. При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи", - предупредила Диденко.

Сухая погода будет преобладать на Юге страны, в Черкасской, Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха ночью будет от +15 +22 градусов, днем ​​градусы разбегутся: на Западе 19 +24 на Востоке + 28 + 33, на Севере, в Центре и на Юге + 24 + 29.

В столице Украины во вторник ожидаются дожди и грозы. В некоторых районах возможен даже град. Температура воздуха немного снизится до +27 градусов.

По словам эксперта, во второй половине этой недели жара к нам снова вернется, но с 29 июня стоит ожидать понижение температуры.

"Во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова предполагается понижение температуры воздуха", - сообщила синоптик.

Как мы ранее сообщали, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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Автор: Людмила Жукова