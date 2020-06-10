В Украину идет похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине скоро поменяется. Температура воздуха снизится, а дождей станет больше. Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко и Украинский Гидрометцентр.

Прохлада придет уже 13-14 числа во все области Украины, кроме Запада (куда сильная жара еще не добралась), пишет Диденко в Facebook.

Но в четверг, 11 июня, ситуация существенно не изменится. На Западе будут гулять дожди и грозы, местами переходя в сильные ливни и шквалы. Еще один циклон со стороны Черного моря может задеть Крым.

На остальных территориях завтра жарко, сухо и ясно. Ветер - умеренный.

"Жара 11-го июня в Украине будет доминировать, днем +29+35 градусов, на Западе свежее, +24+28 градусов. В ночные часы ожидается +17+22 градуса, в западных областях +13+18 градусов", - пишет синоптик.

В четверг в Киеве очень жарко - от +31 до +33 градусов, без осадков.

"Ослабление жары и увеличение дождей - ориентировочно в ближайшие выходные, 13-14 июня", - анонсировала синоптик и добавила, что восточная часть Украины по-прежнему будет оставаться с очень высокой температурой воздуха.

Синоптики Укргидрометцентра на картах показали, в какие регионы придет прохлада, а где будут грозы и дожди.

Более существенная прохлада ожидается в воскресенье, 14 июня. Тогда снижение температуры доберется и до восточного региона. А в Одессе и вовсе возможны +22 днем.

Грозовые осадки, считают синоптики, будут гулять по всей стране.

Погода в Украине 13 и 14 июня (фото: meteo.gov.ua)

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