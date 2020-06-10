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В Украине пронесся мощный смерч: момент попал на видео

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 09:57
В Украине пронесся мощный смерч: момент попал на видео
Под Тернополем пронесся торнадо (коллаж РБК-Украина)

В сети местные жители делятся видео природного явления

В Украине в Тернопольской области 9 июня пронесся мощный смерч. Отметим, что за последнее время торнадо на территории нашей страны стали нередким явлением. Пользователи соцсетей публикуют видео природного явления.

Пользователь Facebook Витя Романов опубликовал видео смерча. На кадрах можно увидеть огромную черную воронку.

Смерч в Тернопольской области (видео: facebook.com/people/Вітя-Романів)

Пользователь Facebook Михаил Демкович разместил видео смерча, которій он наблюдал в селе Козлов Козовского района.

"Конец", - подписал видео Демкович.

Смерч в селе Козлов (видео: facebook.com/mihajlo.demkowycz)

В комментариях люди отмечают, что такое же явление наблюдали в Таурове, хотя в небе не было ни облачка.

Как мы ранее писали, ливень превратил украинский город в Венецию.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины смерч
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