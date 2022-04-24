UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину снова идет похолодание: названа дата

Фото: Погода в Украине принесет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине снова испортится с приходом похолодания. Существенно температура не изменится, однако пасхальное тепло немного отступит.

Что будет с погодой в Украине в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале Styler.

Когда похолодает

По данным ресурса Gismeteo, снижение температуры следует ждать со вторника, 26 апреля на западе, юге и части центра, а на другие территории воздух посвежее доберется до середины следующей недели.

Сильное понижение температуры не предвидится, предварительно большая часть следующей недели будет с температурой +10... +15.

В понедельник будет еще теплее

По данным Наталки Диденко 25 апреля будет еще теплее, чем на Пасху. В течение дня ожидается в большинстве наших областей +17... +22 градуса.

Дожди ожидаются в западных, северных областях, в Винницкой, Черкасской областях, в Кировоградской области, вечером еще и в Одесской. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер будет порывистым, порой даже с сильными порывами. Только в восточной части - слабый, максимум умеренный.

Прогноз для Киева

В Киеве завтра, 25-го апреля, также дождь, порывистый ветер, который стихнет вечером.

Юго-западный ветер ожидается порывистым, до сильного, на вечер понедельника угомонится. Несмотря на это температура ожидается высокой, +18... +20 градусов.

Ранее мы писали, когда сажать огурцы, чтобы гарантированно получить щедрый урожай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине