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В Україну знову йде похолодання: названа дата

Фото: Погода в Україні принесе похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні знову зіпсується з приходом похолодання. Суттєво температура не зміниться, проте великоднє тепло трохи відступить.

Що буде з погодою в Україні найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Коли похолодає

За даними ресурсу Gismeteo, зниження температури слід чекати з вівторка, 26 квітня на заході, півдні й частині центру, а на інші території свіжіше повітря добереться до середини наступного тижня.

Сильне зниження температури не передбачається, попередньо більша частина наступного тижня буде з температурою +10... +15.

В понеділок буде ще тепліше

За даними Наталки Діденко, 25 квітня буде ще тепліше, ніж на Великдень. Протягом дня очікується у більшості наших областей +17... +22 градуси.

Дощі очікуються в західних, північних областях, у Вінницькій, Черкаській областях, у Кіровоградській області, ввечері ще й в Одеській. На решті території України переважатиме суха погода.

Вітер буде рвучким, часом навіть із сильними поривами. Лише у східній частині - слабкий, максимум помірний.

Прогноз для Києва

У Києві завтра, 25-го квітня, також дощ, поривчатий вітер, який стихне ввечері.

Південно-західний вітер передбачається поривчастим, до сильного, на вечір понеділка вгомониться. Попри це температура очікується високою, +18... +20 градусів.

Раніше ми писали, коли садити огірки, щоб гарантовано отримати щедрий урожай.

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