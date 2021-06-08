В Украину идет похолодание: названа дата

Погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг - пятницу, 10-11 июня. Кроме того вся неделя будет с дождями и грозами. Что будет с погодой в ближайшие пять дней - читайте далее в материале Styler

Об этом нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo .

А вот в среду, 9 июня, будет умеренно тепло - от +23 до +26 градусов, на востоке немного прохладнее. Кроме того по всей стране дожди и грозы.

Скрин: Погода в Украине 9 июня (meteo.gov.ua)

10-11 июня ожидается похолодание до +21+24 на севере, востоке и в центре. На западе и юге будет до +25 градусов. Снова дожди с грозами по всей территории.

Скрин: Погода в Украине 10-11 июня (meteo.gov.ua)

12 июня снова потеплеет до +23+25, на юге и Закарпатье будет все +27 градусов. Грозовые дожди по всей стране в этот день.

С 13 июня на Запад вновь ворвется прохладный воздух (+20+24), на остальных территориях тепло - от +23 до +27 градусов. Дожди и грозы не прекратятся.

Скрин: Погода в Украине 12-13 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве в ближайшие дни

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что в Киеве 10-11 июня температура снизится до +20+21 градуса, но затем снова потеплеет до +23+25. Вся эта неделя и следующая будут дождливыми с небольшой передышкой на выходных.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)