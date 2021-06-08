В Україну йде похолодання: названа дата

Погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер - п'ятницю, 10-11 червня. Крім того, весь тиждень буде з дощами і грозами. Що буде з погодою в найближчі п'ять днів - читайте далі в матеріалі Styler

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo .

А ось в середу, 9 червня, буде помірно тепло-від +23 до +26 градусів, на сході трохи прохолодніше. Крім того по всій країні дощі і грози.

Скрін: Погода в Україні 9 червня (meteo.gov.ua)

10-11 червня очікується похолодання до +21+24 на півночі, сході та в центрі. На Заході і півдні буде до +25 градусів. Знову дощі з грозами по всій території.

Скрін: Погода в Україні 10-11 червня (meteo.gov.ua)

12 червня знову потеплішає до +23+25, на півдні та Закарпатті будуть всі +27 градусів. Грозові дощі по всій країні в цей день.

З 13 червня на захід знову увірветься прохолодне повітря (+20+24), на інших територіях тепло - від +23 до +27 градусів. Дощі та грози не припиняться.

Скрін: Погода в Україні 12-13 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві найближчими днями

Синоптики прогнозують, що в Києві 10-11 червня температура знизиться до +20+21 градуса, але потім знову потеплішає до +23+25. Весь цей тиждень і наступний будуть дощовими з невеликим перепочинком на вихідних.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)