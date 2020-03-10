В Украину идет похолодание и мерзкая погода: появились новые карты

Погода в Украине в ближайшие дни будет ненастной
Погода в Украине в скором времени испортится. В страну придет похолодание и осадки. Синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр рассказали о синоптической ситуации до конца недели - погода приготовила украинцам настоящие температурные качели.
Так, согласно данным Наталки Диденко, атмосферный фронт придет уже в среду, 11 марта. По всей стране будет дождь, кроме Юга. Ветер западный, порывистый.
Снизится и температура воздуха - до +8+11 градусов на Западе и Севере. На остальных территориях будет теплее (+10+15).
В Киеве в среду будет дождливо и ветрено - похолодает до +9+10 градусов.
Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)
По данным Украинского гидрометцентра, после похолодания в среду, в страну придет новая волна тепла. 12 марта по всей стране осадки не предвидятся, потеплеет (+11+17 градусов), но будет ветрено.
13 марта с Запада снова придет атмосферный фронт, который принесет дожди и незначительное похолодание в западные, северные и частично центральные области.
А вот 14 марта дожди покинут Запад, но накроют остальную часть Украины. После аномального тепла придет значительное похолодание - до +6+10 на Севере и Западе, в остальных областях - от +8 до +15 градусов.
Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)
Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют снег и морозы в марте. Каким областям больше всего не повезет с погодой в первый месяц весны - можно прочесть в материале.