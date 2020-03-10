В Україну йде похолодання і мерзенна погода: з'явилися нові карти

Погода в Україні незабаром зіпсується. В країну прийде похолодання й опади. Синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр розповіли про синоптичну ситуацію до кінця тижня - погода приготувала українцям справжні температурні гойдалки.

Так, згідно з даними Наталки Діденко, атмосферний фронт прийде вже в середу, 11 березня. По всій країні буде дощ, крім Півдня. Вітер західний, поривчастий.

Знизиться і температура повітря - до +8+11 градусів на Заході і Півночі. На інших територіях буде тепліше (+10+15).

В Києві у середу дощитиме і вітряно - похолодає до +9+10 градусів.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)