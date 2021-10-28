В Украину идет осенняя "жара": где будет +18 уже скоро

Погода в Украине принесет сильное потепление на выходных. В некоторых областях нас ждет температура до +18 градусов.

Какой будет погода в Украине до конца октября - читайте в материале Styler.

По данным синоптика Наталки Диденко, 30-31 октября в Украине температура днем будет +10+18, а в западных областях - настоящая осенняя "жара" - до +18 тепла.

"В выходные украинцев ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10+15 градусов, в западных областях вероятно до +18 градусов", - сообщила синоптик.

Что будет с погодой сегодня

Облачность и небольшие осадки, по прогнозу Диденко, вероятны в четверг, 28 октября, на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и восточных областях.

Температура сегодня около +10+15, но на северо-востоке все еще прохладно.

В Киеве 28 октября +12, без осадков.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, как будет меняться погода до конца октября. Согласно их прогнозу, дожди и пасмурная погода вероятны в стране лишь в четверг, 28 октября. А далее до конца месяца в стране будет теплая ясная погода.

Смотрите ниже карты Украинского гидрометцентра до конца месяца.

Скрин: Погода в Украине 28-31 октября (meteo.gov.ua)