ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україну йде осіння "спека": де буде +18 вже скоро

Новость на русском →
Четвер 28 жовтня 2021 06:30
В Україну йде осіння "спека": де буде +18 вже скоро Фото: Погода в Україні принесе сильне потепління (РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильне потепління на вихідних. У деяких областях нас чекає температура до +18 градусів.

Якою буде погода в Україні до кінця жовтня - читайте в матеріалі Styler.

За даними синоптика Наталки Діденко, 30-31 жовтня в Україні температура вдень буде +10+18, а в західних областях - справжня осіння "спека" - до +18 тепла.

"У вихідні українців чекає комфортна погода з ясним небом, сонцем і температурою повітря +10+15 градусів, в західних областях ймовірно до +18 градусів", - повідомила синоптик.

Що буде з погодою сьогодні

Хмарність та невеликі опади, за прогнозом Діденко, вірогідні у четвер, 28 жовтня, на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та східних областях.

Температура сьогодні близько +10+15, але на північному сході все ще прохолодно.

У Києві 28 жовтня +12, без опадів.

Синоптик Українського гідрометцентру на картах показали, як змінюватиметься погода до кінця жовтня. Згідно з їхнім прогнозом, дощі і похмура погода вірогідні в країні лише в четвер, 28 жовтня. А далі до кінця місяця в країні буде тепла ясна погода.

Дивіться нижче карти Українського гідрометцентру до кінця місяця.

В Україну йде осіння &quot;спека&quot;: де буде +18 вже скороВ Україну йде осіння &quot;спека&quot;: де буде +18 вже скороВ Україну йде осіння &quot;спека&quot;: де буде +18 вже скороВ Україну йде осіння &quot;спека&quot;: де буде +18 вже скоро

Скрін: Погода в Україні 28-31 жовтня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Києві можливий перший сніг і зниження температури до нуля навіть вдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима