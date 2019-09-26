В Украину идет новый штамм гриппа: медики бьют тревогу

В Украине в новом эпидемическом сезоне будут циркулировать четыре штамма гриппа. При этом украинцам стоит опасаться того, что один из них – это новый штамм, который особо опасен для молодых людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление ведущего медика Аллы Мироненко.

В Украине ожидаются новые штаммы H3N2 - А-Канзас, и Н1N1 - А-Брисбен. Еще два вируса гриппа Б, которые также могут распространятся по странес - это В-Колорадо и В- Пхукет. При этом последний штамм мало вероятен, потому что он уже старый, и был в стране не один год.

Грипп 2019: в Украину идет опасный для молодежи вирус (фото: pixabay.com)

По словам медика, Брисбен больше всего опасен для молодых людей, которые находятся в группе риска. Именно эти люди будут больше всего страдать от осложнений, которые вызывает грипп.

При этом Канзас более опасен для людей с хронической патологией, и людей в возрасте от 65 лет. Эксперт также заявила, что обычно гриппом уже начинают заболевать в начале октября.

Стоит отметить, что в Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа. В этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.

Ранее сообщалось о том, что в Минздраве напомнили, без каких прививок могут не пустить ребенка в школу.