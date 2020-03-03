На Украину идет новая волна непогоды: каким областям не повезет

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в течение недели вновь изменится

Погода в Украине скоро вновь испортится. В страну придет похолодание и дожди. Новая волна непогоды придет в страну со стороны Запада уже 4 марта. Пока же на большей территории страны ожидается аномально теплое начало марта, сообщают синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Так, по информации Наталки Диденко, 4 марта Украина будет едва ли не самой теплой страной в Европе. Ожидается +12+18 градусов, а на Юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов.

А вот крайний Запад задождит уже в среду. Тут будет от +5 до +10, в Карпатах - мокрый снег.

В Киеве завтра будет по-настоящему апрельская погода. Будет тепло и сухо - до +15, но солнце может прогреть и выше.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Украинский гидрометцентр в картах погоды показал, какой будет синоптическая ситуация в стране в ближайшие несколько дней.

Так, 4 марта, синоптики прогнозируют дожди и ветер во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. На остальных территориях будет аномально тепло, переменная облачность.

5 марта дожди распространятся уже на всю Западную Украину, температура снизится. А 6 марта прохладно и мокро станет на большей части страны (кроме Востока и Юга).

В субботу, 7 марта, задождит по всей Украине. Температура от +5 до +13 градусов.

Погода в Украине с 4 по 7 марта (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что народный синоптик дал подробный прогноз на погоду в Украине летом.