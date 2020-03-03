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На Україну йде нова хвиля негоди: яким областям не пощастить

STYLERЖиття    03.03.2020 - 13:22
На Україну йде нова хвиля негоди: яким областям не пощастить
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні протягом тижня знов зміниться

Погода в Україні скоро знову зіпсується. В країну прийде похолодання і дощі. Нова хвиля негоди прийде в країну з боку Заходу вже 4 березня. Поки ж на більшій території країни очікується аномально теплий початок березня, повідомляють синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Так, за інформацією Наталки Діденко, 4 березня Україна буде чи не найбільш теплою країною в Європі. Очікується +12+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути і до +20 градусів.

А ось крайній Захід задощить вже в середу. Тут буде від +5 до +10, у Карпатах - мокрий сніг.

В Києві завтра буде по-справжньому квітнева погода. Буде тепло і сухо - до +15, але сонце може прогріти і вище.

На Україну йде нова хвиля негоди: яким областям не пощастить

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Український гідрометцентр в картах погоди показав, якою буде синоптична ситуація в країні в найближчі кілька днів.

Так, 4 березня, синоптики прогнозують дощі і вітер у Львівській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. На інших територіях буде аномально тепло, мінлива хмарність.

5 березня дощі поширяться вже на всю Західну Україну, температура знизиться. А 6 березня прохолодно і мокро стане на більшій частині країни (крім Сходу і Півдня).

У суботу, 7 березня, задощить по всій Україні. Температура від +5 до +13 градусів.

На Україну йде нова хвиля негоди: яким областям не пощаститьНа Україну йде нова хвиля негоди: яким областям не пощаститьНа Україну йде нова хвиля негоди: яким областям не пощаститьНа Україну йде нова хвиля негоди: яким областям не пощастить

Погода в Україні з 4 по 7 березня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що народний синоптик дав докладний прогноз на погоду в Україні влітку.

Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах В Україну йде суттєве потепління: прогноз погоди на сьогодні
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