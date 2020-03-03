В Украину идет существенное потепление: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях, кроме Закарпатской, сухо

Погода в Украине 3 марта улучшится, идет существенное потепление, но в Закарпатской области небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня в Украине потеплеет до +15. Во всех областях, кроме Закарпатской, сухо. Температура воздуха днем на западе достигнет +11+15, а ночью +1+3. В центральных и южных областях днем +12+15, а ночью +3+6. На севере страны днем температура воздуха составит +11+13, а ночью +3+5. В восточных областях немного прохладнее, днем +9+13, а ночью +2+5.

Прогноз в Киеве

В Киеве переменная облачность, без осадков. Днем +12+14, а ночью +4+6.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в пятницу в Украине похолодает. В западных областях пройдут дожди со снегом, а температура воздуха днем опустится до +4+6, и так же ночью.

Кроме того, вчера в ГСЧС объявили штормовое предупреждение, в частности в Карпатах. По Киеву и Киевской области в течение суток 2 марта были порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).