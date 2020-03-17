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На Украину надвигаются снегопады и морозы: синоптики назвали пик холодов

STYLERЖизнь    17.03.2020 - 12:33
На Украину надвигаются снегопады и морозы: синоптики назвали пик холодов
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине сильно испортится в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие будет по-настоящему ненастной. В страну придут морозы и снегопады, в некоторых областях "минус" будет даже днем. Такие данные предоставили синоптики ресурса Gismeteo.

Согласно таблицам синоптиков, холодать начнет уже в субботу, 21 марта. А пиком холодов станет воскресенье, 22 марта.

Дневная температура достигнет -1 мороза на Западе и Севере, в остальных регионах около нуля, на Юге немного выше нулевых значений. В ночное время температура может опуститься до -6 градусов.

В регионах с низкой температурой вероятен снег, в Киеве - прогнозируют снег довольно сильный. Там, где будет немного теплее, ожидаются дожди или дожди с мокрым снегом.

Период похолодания продлится в период с 21 по 25 марта, дальше в страну придет потепление, и сильных холодов уже не будет.

К средине апреля в стране будет уже теплая весення погода. Воздух днем будет прогреваться до +19+24 градусов.

На Украину надвигаются снегопады и морозы: синоптики назвали пик холодовНа Украину надвигаются снегопады и морозы: синоптики назвали пик холодовНа Украину надвигаются снегопады и морозы: синоптики назвали пик холодовНа Украину надвигаются снегопады и морозы: синоптики назвали пик холодовНа Украину надвигаются снегопады и морозы: синоптики назвали пик холодов

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