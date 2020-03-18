В Україну йде справжня негода : з'явилися нові карти синоптиків

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні різко зіпсується протягом найближчого тижня

Погода в Україні сильно зіпсується протягом найближчого тижня. Синоптики прогнозують дощі зі снігом, різкий спад температури і морози. Як зміниться погода у період з 19 по 23 березня - в прогнозі Українського гідрометцентру в матеріалі Styler.

За прогнозами, погода кардинально зміниться вже у суботу, 21 березня. Синоптики прогнозують дощі зі снігом і різке похолодання.

Але завтра, 19 березня, вдень в країні буде тепло і сонячно - від +11 до +17, при цьому нічна температура знизиться подекуди до "мінуса" (від +5 на Заході до -6 на Сході в нічний час).

В Києві у четвер +14+16, без опадів, вночі +1+3.

Погода в Україні 19 березня (скрін: meteo.gov.ua)

20 березня на Захід (в район Карпат) прийдуть дощі, а загальна температура по країні трохи знизиться в західних, центральних і північних областях (+9+15). На Півдні потеплішає (+15+17), а на Сході будуть ті ж показники (+12+14).

В суботу 21 березня дощі зі снігом охоплять Північ і Захід, на Півдні та в Центрі - дощ, Схід поки утримається від опадів. Похолодає до +4+9 на більшості територій, на Сході показники знизяться до +8+14, на Півдні в суботу ще тепло (+12+17).

Погода в Україні 20 і 21 березня (скрін: meteo.gov.ua)

22 березня очікується сніг (крім Київської, Чернігівської і Сумської областей), на Півдні та Сході - дощ з мокрим снігом. Вдень по країні +2+6, вночі від -1 до -4 (крім Півдня та Сходу, де вночі невеликий плюс).

У понеділок, 23 березня, сніг по всій країні (крім південної лінії), а на Заході та Півночі вдень похолоднішає до 0... -2, вночі по країні від 0 до -6 градусів.

Погода в Україні 22 і 23 березня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптик прогнозує в Україні аномальну погоду влітку.