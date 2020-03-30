В Украину идет настоящая теплая весна: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине стабилизируется и подарит жителям страны настоящее тепло

Погода в Украине уже очень скоро порадует жителей страны настоящим весенним теплом. Ну а пока стоит приготовиться к последней порции зимы. Такие данные предоставили Наталка Диденко и синоптики Gismeteo.

Так, согласно прогнозу Наталки Диденко ощутимое потепление придет в страну уже к концу недели. Но во вторник, 31 марта, будет холодно. Ночью от 0 до -5, днем +1+6 градусов.

На Западе, Севере и Винницкой области завтра возможен снег и мокрый снег, зависимо от колебаний температуры. Правда, осадки незначительные и кратковременные. Где-то просто ограничится облачностью. Ветер будет умеренный, но с порывами.

В Киеве 31 марта будет прохладно. Ночью от -1 до -3, днем +2+5, утром возможен небольшой снег, но днем существенных осадков не ожидается.

В среду, 1 апреля будет преобладать холодная воздушная масса, но будет больше солнца благодаря антициклону, который придет в страну.

"Более ощутимое потепление придет в Украину ближе к концу недели", - пишет синоптик.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Судя по прогнозу ресурса Gismeteo для Киева потепление до +13 градусов придет уже в пятницу, 3 апреля. Но затем снова несколько похолодает. Более или менее стабильно теплая весна в стране ожидается с 10 апреля. При этом, предварительный прогноз обещает, что второй месяц весны в целом будет дождливым.

Погода в Украине (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что синоптик дал обнадеживающий прогноз о погоде на лето в Украине, который вселяет оптимизм в то, что летняя погода может избавить украинцев от коронавируса.