UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и выше

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре принесет настоящее майское потепление с дневными +25 градусов, и комфортными ночами. Синоптики поделились прогнозом и рассказали, что одинаково тепло будет не всюду.

Об этом нам рассказали синоптики ресурса Gismeteo.

Эксперты прогнозируют, что 12-13 мая нас ждет снижение температуры до +13 градусов, а на западе похолодает 14-15-го числа.

На выходных и в начале следующей недели потеплеет до +18+23, на востоке - до +26 градусов.

Середина следующей недели принесет новую холодную волну - особенно на запад - тут будет +15+17 градусов.

Но уже во второй половине недели - 20-23 мая - будет тепло - до +20+27 градусов.

При этом в ближайшие две недели по стране будут перемещаться атмосферные фронты - дождей, а местами с грозами - будет много.

Ниже смотрите прогноз синоптиков для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Скрин: Прогноз погоды на две недели (gismeteo.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о похолодании, которое затронет почти все области 12 мая. Во многих регионах будут дожди с грозами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода