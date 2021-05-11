В Україну йде потужне потепління: коли і де буде +25 і вище

Погода в Україні незабаром принесе справжнє травневе потепління з денними +25 градусів, і комфортними ночами. Синоптики поділилися прогнозом і розповіли, що однаково тепло буде не всюди.
Про це нам розповіли синоптики ресурсу Gismeteo.
Експерти прогнозують, що 12-13 травня нас чекає зниження температури до +13 градусів, а на заході похолодає 14-15-го числа.
На вихідних і на початку наступного тижня потеплішає до +18+23, на сході - до +26 градусів.
Середина наступного тижня принесе нову холодну хвилю - особливо на захід - тут буде +15+17 градусів.
Але вже в другій половині тижня - 20-23 травня - буде тепло - до +20+27 градусів.
При цьому в найближчі два тижні по країні будуть переміщатися атмосферні фронти - дощів, а місцями з грозами - буде багато.
Нижче дивіться прогноз синоптиків для Києва, Львова, Харкова та Одеси.
Скрін: Прогноз погоди на два тижні (gismeteo.ua)
Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко попередила українців про похолодання, яке торкнеться майже всіх областей 12 травня. У багатьох регіонах будуть дощі з грозами.