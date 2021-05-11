ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну йде потужне потепління: коли і де буде +25 і вище

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 20:30
В Україну йде потужне потепління: коли і де буде +25 і вище Фото: Погода в Україні принесе сильне потепління (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром принесе справжнє травневе потепління з денними +25 градусів, і комфортними ночами. Синоптики поділилися прогнозом і розповіли, що однаково тепло буде не всюди.

Про це нам розповіли синоптики ресурсу Gismeteo.

Експерти прогнозують, що 12-13 травня нас чекає зниження температури до +13 градусів, а на заході похолодає 14-15-го числа.

На вихідних і на початку наступного тижня потеплішає до +18+23, на сході - до +26 градусів.

Середина наступного тижня принесе нову холодну хвилю - особливо на захід - тут буде +15+17 градусів.

Але вже в другій половині тижня - 20-23 травня - буде тепло - до +20+27 градусів.

При цьому в найближчі два тижні по країні будуть переміщатися атмосферні фронти - дощів, а місцями з грозами - буде багато.

Нижче дивіться прогноз синоптиків для Києва, Львова, Харкова та Одеси.

В Україну йде потужне потепління: коли і де буде +25 і вищеВ Україну йде потужне потепління: коли і де буде +25 і вищеВ Україну йде потужне потепління: коли і де буде +25 і вищеВ Україну йде потужне потепління: коли і де буде +25 і вище

Скрін: Прогноз погоди на два тижні (gismeteo.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко попередила українців про похолодання, яке торкнеться майже всіх областей 12 травня. У багатьох регіонах будуть дощі з грозами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Погода
LITE
Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: "страшно переживаю"
Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: "страшно переживаю"