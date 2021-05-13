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В Україну йде літо: синоптик розповіла, де буде найспекотніше

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Четвер 13 травня 2021 11:31
В Україну йде літо: синоптик розповіла, де буде найспекотніше В Україну йде спека (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 14 травня, в п'ятницю, буде по-справжньому літньою і теплою. В країну йде спека.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом експерта, найспекотніше буде в східних областях країни, а свіжіше буде на Заході.

"Спека, майже прийде в п'ятницю в східні області України. Там очікується вдень від +24 до +28 градусів! На Запоріжжі та Дніпропетровській області 14-го травня буде від +22 до +26 градусів. У більшості областей України повітря прогріється до +19 + 22 градусів. Свіжим передбачається Захід, вдень від +17 до +22 градусів", - розповіла Діденко.

Дощі через циклонічну та фронтальну діяльність пройдуть у західних, північних областях України, дійдуть до Вінницької, Одеської, торкнуться частини Черкаської та Кропивницького з районами. На решті території країни переважатиме суха погода.

Вітер очікується південно-західним, південним, помірним, часом поривчастим.

У Києві в п'ятницю, 13 травня буде тепло, але з опадами.

"У Києві п'ятниця буде з дощем і потеплінням до +20 градусів! Враховуючи дощ, красиву весну, потепління і магію заміських ландшафтів, не важко уявити, які пробки і щільний приміський трафік завтра нас чекає", - зазначила Діденко.

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