В Украину идет холодный атмосферный фронт: где посвежеет и польют дожди

Погода в Украине после сегодняшнего летнего тепла принесет холодный атмосферный фронт, который подарит нам более свежий воздух и осадки в некоторые области.
Что будет с погодой в стране до конца недели - читайте ниже в материале Styler.
По прогнозу Наталки Диденко, в большинстве областей температура 13 мая составит +19+24 градуса.
На юге, кроме Запорожья и Крыма, летние градусы еще задержатся, до +25+28 градусов.
Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях Украины, а днем осадки появятся в Карпатах. В горах дожди с грозами будут сильными.
Днем местами небольшие дожди, локальные, пройдут в южной части, а также на Донетчине и Луганщине.
На остальных территориях - без осадков.
Ветер ожидается порывистым на востоке и северо-востоке, до 15-18 метров в секунду.
В Киеве 13-го мая осадки маловероятны. Ветер перейдет на северо-западный, будет порывистым. Температура снизится до +20 градусов.
К концу недели температура постепенно снизится и выровняется по всей стране. Вероятность дождей и гроз наибольшая на востоке и севере, на других территориях - в основном сухо.
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