В Украину идет холодный атмосферный фронт: где посвежеет и польют дожди

Прогноз на 13 мая

По прогнозу Наталки Диденко, в большинстве областей температура 13 мая составит +19+24 градуса.

На юге, кроме Запорожья и Крыма, летние градусы еще задержатся, до +25+28 градусов.

Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях Украины, а днем осадки появятся в Карпатах. В горах дожди с грозами будут сильными.

Днем местами небольшие дожди, локальные, пройдут в южной части, а также на Донетчине и Луганщине.

На остальных территориях - без осадков.

Ветер ожидается порывистым на востоке и северо-востоке, до 15-18 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве 13-го мая осадки маловероятны. Ветер перейдет на северо-западный, будет порывистым. Температура снизится до +20 градусов.

Что будет с погодой дальше

К концу недели температура постепенно снизится и выровняется по всей стране. Вероятность дождей и гроз наибольшая на востоке и севере, на других территориях - в основном сухо.