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В Україну йде холодний атмосферний фронт: де посвіжішає й линуть дощі

Фото: Погода в Україні принесе похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні після сьогоднішнього літнього тепла принесе холодний атмосферний фронт, який подарує нам свіжіше повітря та опади в деякі області.

Що буде з погодою в країні до кінця тижня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз на 13 травня

За прогнозом Наталки Діденко, у більшості областей температура 13 травня становитиме +19+24 градуси.

На півдні, окрім Запоріжжя та Криму, літні градуси ще затримаються, до +25+28 градусів.

Найближчої ночі дощі пройдуть у східних областях України, а вдень опади з'являться у Карпатах. У горах дощі з грозами будуть сильними.

Вдень місцями невеликі дощі, локальні, пройдуть у південній частині, а також на Донеччині та Луганщині.

На решті територій - без опадів.

Вітер очікується рвучким на сході та північному сході, до 15-18 метрів за секунду.

Погода в Києві

У Києві 13-го травня опади малоймовірні. Вітер перейде на північно-західний, буде поривчастим. Температура знизиться до +20 градусів.

Що буде з погодою далі

До кінця тижня температура поступово знизиться і вирівняється по всій країні. Ймовірність дощів та гроз найбільша на сході та півночі, на інших територіях - переважно сухо.

Раніше ми писали, що буде влітку з погодою в Києві.

Також повідомлялося, коли в Україні Трійця, як святкуватимемо, і чи будуть додаткові вихідні.

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Погода в Україні